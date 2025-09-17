  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST 13. kez kapılarını açtı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 13. kez kapılarını Atatürk Havalimanı'nda açarak başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmış olarak kapılarını yeniden ilgililerine açtı.

Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, festivalde gösteri yapacak; F-16 savaş uçakları ise uçuş gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI yer alıyor. 21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

