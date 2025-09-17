TEKNOFEST İstanbul'da başladı! Selçuk Bayraktar: Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik

TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı, işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir. Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13'ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T Yarışması ile kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada. Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki Yetenek Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. Bu yıl nice ilklere de imza atıyoruz.

İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi'nde, gençlerimizin hayallerini, 100'den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü'ndeki roket yarışmamızda aynı anda 3 roketin gökyüzüyle buluştuğu o an gibi, tarihe nice notlar düşeceğiz. Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak, Çelik Kubbe sergisi ile vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz.

Sadece bunlarla da kalmıyoruz. TEKNOFEST Bilim Sokağı'nda, geleceğin Aziz Sancar'ları, aydınlık yarınlarımızın temellerini atacak. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Alanında ise genç girişimcilerimiz, genetik biliminin gücüyle vizyon tohumları ekecek. Ortaya konulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da, gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir.

İşte bizim kutlu mücadelemiz; TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir. Dünya, pusulasını yitirmiş bir gemi gibi karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü, karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde, modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada artık hiçbir ahlaki ve hukuki sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit.

Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde, Er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak. İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi, sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız, bu zulme "dur" diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç, askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır.

TEKNOFEST kuşağı, sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanlığın onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır. Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak. Yüksek teknoloji; sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri de görüyoruz. Yarın, bu teknolojileri fabrikalarda üretecek, atölyelerde geliştirecek on binlerce gencimizi görüyoruz.