Bilal Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar: Gençlerimiz dünyaya meydan okuyor!

TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
Etkinlikte ilk gün olduğu gibi ikinci gün de sabahın erken saatleri itibarıyla katılımcıların yoğun ilgisi dikkati çekti.TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.
TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan etkinliğin 2. gününde AHaber'e açıklamalarda bulundu.
Bilal Erdoğan şunları söyledi:
TEKNOFEST yıllardır milyonlarca genci yerli ve milli teknolojiler üretmeye teşvik ediyor. Her geçen sene yeni alanlardaki teknolojik atılımlara da öncülük yapılıyor. İnsanlığa faydalı olmayı hedefleyen bir nesil geliyor."GENÇLERİMİZ DÜNYADAKİ DENGESİZLİKLERE MEYDAN OKUYORLAR"
Gazze'de soykırım devam ederken neyi konuşuyoruz, Cumhurbaşkanımız da vurguladı: 'Güçlülerin hukuku mu? haklıların hukuku mu? egemen olacak bu dünyada' dün Selçuk Bey de ona vurgu yaptı güçlülerin değil haklıların hukukunun egemen olması için de haklıların da güçlülerle rekabet edecek düzeyde güçlenme ihtiyacı var. Burada işte haklılar diyorum bu gençler tertemiz yüzleriyle dünyadaki bu dengesizliklere meydan okuyorlar.
"TEKNOFEST BUNUN İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"
Gençlerimiz artık ben de yapabilirim demeye başlasınlar. Çünkü geride kalan 20 yılda Türkiye çok büyük işleri başardı. Her bir gencimizin 'Bunun üstüne ben ne koyacağım?' diye sorması gerekiyor. TEKNOFEST işte bunun için büyük bir hizmet gerçekleştiriyor.