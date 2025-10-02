7 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer AK Parti'ye katılmaya devam ediyor.

Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 ilçe ve belde belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu katılımlar ile AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 66'ya yükselecek.