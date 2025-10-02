Aziz İhsan Aktaş’ın 16 şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ardından itirafçı olmasıyla birlikte tahliye olan Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına Ocak ayında el konuşmuştu. Aktaş'ın 16 şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

TUTUKLU BULUNAN BELEDİYE BAŞKANLARI

İddianamenin tamamlanma aşamasında olduğu bilinirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklu bulunuyor.