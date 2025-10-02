Başkan Erdoğan’dan meclis açılışında önemli mesajlar: Mesele Türkiye ise gerisi teferruat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. Meclis'in her açılışında, yeni yasama yılının ilk gününde, 105 yıl önceki heyecanı ve tarifsiz gururu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Meclisimizin yeni yasama yılının milletvekillerimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"HEPİMİZ BİRİZ VE BERABERİZ"

Erdoğan, millete ve memlekete hizmet yolunda herkesin bir ve beraber olduğunu belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda, hepimiz biriz, beraberiz. Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda, herkesin ortak bir paydada buluşma erdemi göstermesi hem millete karşı sorumluluğumuzun hem de milli menfaatlerimizin gereğidir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum" diye konuştu.

BAHÇELİ VE DEM PARTİ'YE TEŞEKKÜR

İsrail'e en güçlü tepkiyi TBMM'nin verdiğini dile getiren Erdoğan, "Hasılı bu yüce çatı Gazze sınavını tarihimize ve milli seciyemize yaraşır biçimde tam ve eksiksiz şekilde, iftiharla vermiştir. Rabb'im hepinizden razı olsun. Şundan hiçbir şüphe duymuyorum, inşallah tarih, Gazze'deki bu omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında, bu kürsüde, iç cephenin tahkimine dikkati çektiğini, topluma örnek olacak şekilde "Meclis'in iktidar ve muhalefetiyle, uyum, ittifak, uzlaşı, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması" temennilerini dile getirdiğini hatırlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aynı gün terörsüz bir Türkiye'nin inşası için düşüncelerini paylaştığını anımsatan Erdoğan, geride bırakılan bir yıl içinde "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik önemli mesafeler alındığını dile getirdi. Erdoğan, "Bu vesileyle, Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Aynı şekilde, DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i de burada rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Geride bırakılan 1 yıl içinde, terör örgütünün saldırılarını durdurduğunu, kendisini feshettiğini açıkladığını, sembolik bir törenle silahlarını yaktığını hatırlatan Erdoğan, 1984'ten bu yana hem on binlerce can kaybına, hem de 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açan terör belasının böylece bitme noktasına geldiğini söyledi.

"VATANDAŞIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Erdoğan, "Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız. Ancak en başından itibaren olumlu bakıyoruz, olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz. Buradan, Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bu meyanda, bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle, zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa hepsi müsterih olsun. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz ne Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ne de bu yüce Meclis müsaade edecektir. Hedefimiz, terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Meclis çatısı altında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını tamamladığında, şüphesiz elimizde çok önemli doneler olacaktır" dedi.