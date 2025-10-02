Son dakika: Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum

Başkan Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet sancağını fedakarlık, samimiyet ve sadakatle 81 vilayette ve 973 ilçede gururla dalgalandıran tüm kardeşlerine, selamlarını gönderdi, gayretleri için şükranlarını sundu.

Toplantının partiye, ülkeye ve millete, demokrasiye hayırlar getirmesini Allah'tan dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Küresel Sumud Filosu gazetedeki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda, hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"ŞAHSIM DAHİL HEPİMİZ BU KUTLU DAVADA SADECE BİRER NEFERİZ"

Başkan Erdoğan, AK Parti olarak Türkiye'ye hizmet yolunda 14 Ağustos itibarıyla 24. yıllarını tamamladıklarını anımsattı.

AK Parti olarak çeyrek asırlık birikimi, tecrübeyi müktesebatı temsil ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şunu da çok iyi biliyoruz. Partimizin kuruluşu 14 Ağustos 2001 tarihi olsa da biz kökleri itibariyle, beslendiği kaynakları itibariyle yüzyıllara sari bir hareketiz. Bu hareketin kökleri Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirasını, onların ufkunu, birikimini, tecrübesini tevarüs etmiş, dahası bunları cumhuriyetin kazanımlarıyla harmanlamış bir siyasi kadroyuz. Biz aynı zamanda yüzünü geçmişe değil geleceğe dönen, ilhamını maziden alıp atiye taşıyan bir partiyiz. Böyle bir tasavvur içindeyiz. Altını çizerek söylüyorum, bizim şu birlikteliğimiz tam anlamıyla bir gönül birlikteliğidir, inanç birlikteliğidir, mefkure birlikteliğidir. Biz her şeyden önce dava ve yol arkadaşlarıyız. Unvanlarımızdan bağımsız olarak şahsım dahil hepimiz bu kutlu davada sadece birer neferiz. Bundan da büyük şeref duyuyoruz. Her birimiz aynı ufka bakıyor, aynı hedefe doğru beraberce yürüyoruz."

"PARTİMİZE ATTIKLARI İFTİRA VE YALANLAR HER SEFERİNDE ELLERİNDE PATLADI"

Yolculuklarında rotalarını hep aziz milletin tayin ve tespit ettiğini, 24 yıldır bu gerçeğin hiç değişmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet nereyi işaret ettiyse yönlerini oraya döndüklerini söyledi.

Milletin beklentisi neyse tüm imkanlarıyla onu gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizle bağımızı, irtibatımızı gönülden gönüle giden o köprüyü daima sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız. Milletimize hizmet vazifemizi ise bir emanet bilinciyle bunun da ötesinde bir bayrak yarışı anlayışıyla yerine getiriyoruz. AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı, partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadroları arasına nifak sokma girişimleri hüsranla neticelendi. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar."

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçtiğini ve bir ay sonra iktidardaki 23'üncü yıllarını tamamlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen bakıyorsunuz aynı hatalı analizler, aynı yanlış tahminler, aynı kalıplaşmış, köhnemiş yorumlar. Hatalarından ders alıp kendilerine çeki düzen vermek yerine hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar. Şunu bir defa herkesin, özellikle de ahlaksız asparagasların üzerinden parti kültürümüzü yıpratmaya çalışan tetikçilerin çok iyi bilmesini isterim, AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir, davamıza olan sadakatimizdir, milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, mevkiler, rütbeler, payeler, koltuklar hepsi gelip geçicidir. Baki kalan gök kubbede bıraktığımız bir hoş seda ile davamızdır. AK Parti için siyaset budur. İnşallah böyle de kalmaya devam edecektir."

"TEŞKİLATIN HER BİR MENSUBU BENİM YOL ARKADAŞIMDIR"

Erdoğan, değişimin hiç kuşkusuz hayatın değişmez gerçeği olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bugünlere değişerek, kendimizi ve kadrolarımızı yenileyerek geldik. Ama bunu yaparken, yol ve dava arkadaşlığımızı daima gözettik, kardeşlik hukukumuzu korumaya özen gösterdik. Hemen her arkadaşım bayrağı yeni gelen arkadaşımıza kucaklaşarak, helalleşerek, gönül rahatlığı içinde birbirlerine sarılarak teslim etti. Mesela CHP'de yaşanan ve artık gelenekselleşen kavgaların, hakaretlerin hiçbiri hamdolsun bizde yaşanmadı. Partimize zerre miskal katkısı olan kardeşlerimiz hak ve hukukuna her zaman riayet ettik. Bu tam 24 yıldır üzerine hassasiyetle titrediğimiz en temel vasfımızdır."

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Değişirken devam etmek, devam ederken değişmek" ifadesinin kendilerini çok iyi anlattığını vurgulayan Erdoğan, "Yani özünü, esasını, ruhunu ve kurucu değerlerini koruyarak kendini güncellemek her dem yeniden doğmak ve tazelenmek. Biz hep bunu yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide gideceğiz. Burada şu hissiyatımı içtenlikle ifade etmek istiyorum. İster muvazzaf olsun isterse aktif bir görevi olmasın bu teşkilatın her bir mensubu, AK Parti'nin her bir emektarı benim yol arkadaşımdır, kardeşimdir, kaderdaşımdır. Onunla aramızda inşallah son nefese kadar sürecek kopmaz bir bağ vardır." dedi.

"TEŞKİLATIMIZIN RÖNTGENİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, kuruluşundan beri AK Parti hareketine gönlünü veren, AK Parti hareketi için yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa geçtiğimiz günlerde bayrak değişimi yaşanan illerimizdeki kardeşlerime emekleri, çabaları, görev süreleri boyunca partimize yapmış oldukları hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan arkadaşlarımıza yüce Allah'tan başarılar diliyor, devraldıkları bayrağı daha da ileriye götürmek için koşacaklarına yürekten inanıyorum. Hatırlatmak isterim ki milletin emanetini omuzlayanlarda, unutmayın, yorgunluk olmaz, yılgınlık olmaz, rehavet hiç olmaz. Hem teşkilatımızın hem de belediyelerimizin röntgenini çekmeye devam edeceğiz. Yine burada geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum."

Türkiye'de hizmetin adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'li belediye bantçı ve rantçı değil, halkçı belediye demektir." dedi.

Erdoğan, "Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen partimizin ilkelerini benimsemiş herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri hısım, akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere bizim kapımız ardına kadar açıktır. Bu anlayışla saflarımızı genişletmeye inşallah devam edeceğiz. Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmasına evvelallah izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, rotamızdan şaşmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan Allah'ın izniyle gece, gündüz çalışacağız." diye konuştu.

"81 İLİMİZDE YÜZ BİNLERCE VATANDAŞIMIZLA BULUŞTUK"

Erdoğan, AK Parti olarak yaz boyunca yoğun tempoda koşturduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonunda, genel başkan yardımcılarından bakanlarımıza, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizden milletvekillerimize kadar tüm arkadaşlarımız 49 gün boyunca tam kadro sahadaydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız vesilesiyle 81 ilimizin hepsinde esnaftan çiftçiye, akademiden iş insanlarına, işçiden emekliye, kadınlara, gençlere kadar yüz binlerce vatandaşımızla buluştuk, kucaklaştık, istişare ettik."

Erdoğan, bu toplantılarda çalışmalarını anlattıklarını, talepleri ve görüşleri dinlediklerini belirterek, "Büyük bir gayretle 49 gün gibi kısa bir zamanda ülkemizin dört bir yanındaki buluşmalarımızı elhamdülillah başarıyla tamamladık." dedi.