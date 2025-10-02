Çerçioğlu en başarılı 10 başkan arasında

YAPILAN son anketlere göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkın desteğini alarak Türkiye genelinde en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı arasına girmeyi başardı. 30 büyükşehirde toplam 12 bin 600 katılımcıya büyükşehir belediye başkanlarının performansları soruldu ve halkın gözündeki başarı oranları ölçüldü. Anket sonuçlarına göre Özlem Çerçioğlu, yüzde 55,1'lik başarı oranıyla Türkiye genelinde 7'nci sırada yer aldı. Çerçioğlu, böylelikle Aydınlıların güvenini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'deki en başarılı büyükşehir belediye başkanları listesinde de adını üst sıralara yazdırdı. Listenin zirvesinde ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,5'lik oranla yer aldı.