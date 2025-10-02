Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe

Filistin direnişinin silahlı gücü Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde peş peşe düzenlediği ve kapsamlılık düzeyi yüksek operasyonlarla İsrail ordusuna ağır zayiatlar verdi. Kritik altyapı tesislerine, zırhlı birliklere ve toplanma mahallerine yönelik gerçekleştirilen nitelikli taarruzlarda önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz gün Han Yunus baskınının görüntülerini dünyaya servis eden Kassam Tugayları, bu defa Gazze şehir merkezine sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin konuşlandığı alana baskın düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda tankların imha edildiği, zırhlı araçların havaya uçurulduğu kaydedildi. Kassam Tugayları'nın askerî bildiriminde, "Kassam mücahidleri, 29 Eylül'de Gazze şehrinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Er-Rahbât el-Vardiyye Okulu içinde konuşlanmış düşman askerleri ve araçlarına baskın düzenledi. Mücahidlerimiz sıfır mesafeden ateş açarak düşman askerlerini ölü ve yaralılar arasında bıraktı. Ayrıca Mücahidlerden bir grup, bölgede bulunan iki siyonist zırhlı personel taşıyıcısının içine vakum bombaları atarak mürettebatlarını ölü ve yaralılar arasında bıraktı. Bunun yanı sıra bir siyonist Merkava tankı da 'Fedai Eylem' patlayıcısıyla imha edildi. Mücahidlerimiz, yaralıların tahliyesi için helikopterlerin iniş yaptığını gözlemledi." ifadeleri kullanıldı.