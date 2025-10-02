Son dakika: Milyarlarca lira kara para aklandı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti

Can Holding'e yönelik soruşturmada MASAK raporunun ayrıntıları ve şirket sahibi Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı.Kemal Can, Ciner Medya'nın satın alım işlemleriyle ilgili olarak, "Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti.Kenan Tekdağ'ın Ciner'le olan münasebeti ve nezaketen Tekdağ'a bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum" dedi.

Tekdağ'ın Ciner'e bu durumu ilettiğini ve herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santralini ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi."Sektöre yabancı olunması ve ailemin bu konuya şerh düşmesi nedeniyle ben çok sıcak yaklaşmadım" diyen Can, Ciner Medya'nın alımı için önce 600 milyon dolar, sonrasında ise 575 milyon dolara anlaşıldığını söyledi.