Başkan Erdoğan: Umut yolcularının yanındayız!

AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda katılan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Sumud Filosu, AK Parti teşkilatı ve CHP konularına değindi. Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çeken Erdoğan, "Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum" diye konuştu.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA

Erdoğan, "İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır" dedi.

"BİZLER RANTÇI DEĞİL HALKÇIYIZ"

AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu bilmeden ahkam kesenlere seslenen Erdoğan, "24 yıl boyunca bize dair olumsuz öngörüleri boşa çıktı. Partimiz arasına nifak sokma girişimleri olumsuz sonuçlandı. Fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda da halen bir değişim görmüyoruz. CHP'de yaşananların hiçbiri bizde yaşanmadı. Bu tam 24 yıldır üzerinde titrediğimiz en temel yaklaşımdır" şeklinde konuştu. Türkiye'de hizmetin adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "AK Partili belediye rantçı ve bantçı değil halkçı belediye demektir. Şehrine aşkla hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çevirmek istemeyenlerin baskılarına karşı olanlara her zaman kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

"GAZİ MECLİS'E SAYGISIZLIK YAPTI"

Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde bahane uydurarak meclisten kaçmasına da değinen Başkan Erdoğan, "Bunların zihniyeti budur. Bunların meclis açılışından kaçmak için öne sürdükleri sebeplerin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kantin solculuğu yapmaktan çıkamıyorlar. CHP en büyük saygısızlığı bize değil bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi meclise yapmıştır. Ana muhalefet partisinin rüşvet ile anılması Türk demokrasisi adına endişe vericidir. CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefetliği de tam anlamıyla yerine getiremeyecek. Seçim meydanlarında Allah'ın suyundan ücret mi alacaksınız diyorlardı. Şimdi millet fahiş fiyatla da olsa millet su bulamıyor. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar, musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar" dedi.