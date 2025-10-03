Çerçioğlu’ndan dev yatırım

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibi, kentte yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için dev bir yatırıma daha imza atıyor. Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Şehir Hastanesi'ne uzanacak 6 bin 500 metre uzunluğundaki yeni yol için kazı ve reglaj çalışmaları başlatıldı. Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yolumuzu hastane açılmadan önce hazır hale getireceğiz. Bu yol, aynı zamanda İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir alternatif rota oluşturacak" dedi.