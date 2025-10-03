CHP’de mutlak butlan korkusu bitmek bilmiyor

Şaibeli kurultay davasına yönelik büyük endişe sebebiyle kurultay üstüne kurultay yapan CHP, önümüzdeki ay bir kurultay daha gerçekleştirecek. İl kongrelerinin bitiş tarihini 2 hafta öne çeken parti yönetimi, olağan kurultayı da planlanandan 1 ay önce yapıp mahkeme sürecini bir an önce boşa düşürmeye çabalıyor. Parti yönetiminin, 6 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan MYK toplantısında 39. Olağan Kurultay tarihini netleştirmesi bekleniyor. 3 gün sürecek olan kurultayın başlangıcı için 7 Kasım ya da 14 Kasım tarihleri ön plana çıkıyor.

DURUŞMA 24 EKİM'DE

Mahkeme sonucunu çıkmaza sokabilmek için bugüne kadar atılmadık adım bırakmayan CHP yönetimi, aslında aralık ayında olağan kurultayı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak mahkeme kararıyla İstanbul il yönetimine el çektirilmesi, ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmeye yeşil ışık yakan mesajları, genel merkezdeki tedirginliği zirveye çıkardı. 24 Ekim'deki duruşma öncesi panik hamlelerine devam eden yönetim kadrosu, önce il kongrelerinin 5 Kasım yerine 21 Ekim'e kadar tamamlanması talimatını verdi. Ardından olağan kurultay için düşünülen tarihi de 1 ay öne çekme kararı aldı. Genel merkez, "Mahkeme nihai kararını vermeden, yeni delegelerle olağan kurultay yapılmalı ve dava süreci sonuçsuz bırakılmalı" stratejisiyle hareket ediyor. Bir yandan büyük tepkiler eşliğinde kongreler takvimini işleten parti yönetimi, diğer yandan da iç muhalefete yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürütüyor.