CHP’li başkanın ilk icraati kadına şiddet! "Sen bana başkan diyemezsin erkeksen gel"

CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı'na geçtiğimiz hafta sonu seçilen Hakan Keskin'in ilk icraati kadına şiddet oldu. İddiaya göre Başkan Keskin, Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan'ı darp etmeye kalkıştı. Daha önce ırkçılık, iş vaadi gibi iddialarla gündeme gelen Keskin karakolluk oldu. Derya Erkan, Keskin polis merkezine gidip Keskin hakkında şikayetçi oldu.

"SEN BANA BAŞKAN DİYEMEZSİN"

Olayla ilgili konuşan Derya Erkan, "Ben kendisinin başkan olduğunu yeni öğrendim. Hakan Keskin ile daha önceden bir tanışıklığım yok. Bugün bir kafede oturduğum esnada yanıma Hakan Keskin'in yanında çalışan kadınlardan biri geldi. Ben de 'bizde parti yok. Beni karıştırmayın' dedim. Kadın bana 'biz seni başkan yaptık' dedi. Ben daha sonra evime gittim ve çalıştığım kafeye geldim. Daha sonra Hakan Keskin beni aradı. Ben de 'buyurun başkanım' dedim. 'Sen bana başkan diyemezsin' dedi. Ben de 'sizin adınız geçmedi. Bir üyenizle konuştum. Aramızda bir muhabbet geçti.

İsterseniz o üyenizi çağırın' dedim. Daha sonra bana 'erkeksen sen gel. Ben Asuva Park'tayım' dedi. Ben de 'ben erkek değilim ama gelirim' diye cevap verdim. Büyük bir masa kurmuşlar. 5-6 kadın vardı. Benim konuştuğum o kadın da aralarında vardı. 'Burası çok kalabalık. Gelin şurada konuşalım' dedim. Hakan Keskin de 'Ben CHP İlçe Başkanıyım. Benimle böyle konuşamazsın' dedi. 'Ben senin makamında değilim' dedim. Benim üzerime hamle yaptı. Kolunu kaldırdı. O esnada yanımda bulunan oğlum ve iki güvenlik görevlisi beni darp etmesine engel oldular. Oğlum da Hakan Keskin'in kolunu tuttu. Beni dövemedi. Karakola giderek şikayetçi oldum. Çok üzgünüm. Aynı zamanda engelli bir bireyim. Öyle bir darbe alsaydım daha kötü şeyler yaşayabilirdim. İyi ki oğlum yanımdaymış" dedi. Derya Erkan'ın oğlu Arınç Erkan'ın da İlçe Başkanı Keskin'e sardırarak yere düşürdüğü iddia edildi. Hakan Keskin'in de Arınç Erkan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.