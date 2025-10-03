Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada ara karar

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı (63) ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Altaylı "Ben ortada bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Konuşmamın 10-15 saniyelik bir kısmı gündeme getirildi." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Fatih Altaylı'ya 20 Haziran'da sosyal medya kanalında yaptığı yorumlar nedeniyle bu suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamede; Altaylı'nın, Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede ayrıca "eylemin tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık olduğu ve içeriğin geniş bir kitleye ulaşacağının belli olduğu" ifade ediliyor.