Sumud Filosu’na yapılan saldırılara vatandaşlar tarafından tepkiler sürüyor.

İZMİR, Uşak ve Aydın'da toplanan çok sayıda kişi, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi. Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Aydın'ın Efeler ilçesinde de İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.