Başkan Erdoğan’dan çiftçiye destek talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Basına kapalı yapılan toplantıda Başkan Erdoğan, söz alan il başkanları ve belediye başkanlarını tek tek dinledi.

TALEBİ OLUMLU KARŞILADI

Geçtiğimiz günlerde açıklanan şeker pancarı alım fiyatını Erdoğan 3 bin 100 TL'ye çıkarılması talimatı verdi. İncir üreticilerin desteklenmesi yönündeki talebi olumlu karşılayan Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ni incir alımı yapılması için talimatlandırdı. Toplantıda gündeme gelen konulardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan şeker pancarı alım fiyatı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025-2026 üretim yılı için ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlediği alım fiyatının artırılması yönünde bir il başkanından talep geldi.

TÜM SORUNLAR GİDERİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakana konuyu iletmesi üzerine fiyatın 3 bin 100 liraya çıkarıldığı öğrenildi. Bir başka il başkanı ise incir fiyatlarına dikkat çekerek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan da bu talebi olumlu karşılayarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne incir alımı yapılması yönünde talimat verdi. Toplantıda ayrıca sağlık, altyapı ve ulaştırma alanındaki talepler de gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın bu başlıklarda da sorunların giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği ifade edildi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN İNCİR JESTİ

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a Aydın'ın dünyaca ünlü incirini takdim etti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Aydınımızı ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HİZMETİN ÖNÜNDE DURANI SEL ALIR GÖTÜRÜR'

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara dönüşünde MHP Aydın İl Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de Çerçioğlu'na eşlik etti. Başkan Çerçioğlu'nu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kapıda karşıladı. Aydın'a hizmetin tek amaçları olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, "Milletvekillerimizle birlikte bakanlıklara gittik, Aydın'ı masaya yatırdık. Yapacak çok işimiz var. Dün neyse bugün de o. İsmimiz Ahmet, Mehmet, Ayşe olabilir ama hepimizin soyadı Aydın. Tek amacımız hizmet etmek" dedi. Çerçioğlu, CHP'li üyelerin hizmetleri engellemesine rağmen projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Biz hizmetin yanındayız. Onlar reddetse de biz yine yaparız. Hizmetin önünde duranı sel alır götürür' şeklinde konuştu.