CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi

CHP'NİN 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında 'Tedbiren görevden uzaklaştırma' kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Avukat Çağlar Çağlayan, "Biz tedbiri itirazın değerlendirildiği duruşmadan sonra itiraz reddi kararını, istinaf dilekçesini, mahkeme hakimi hakkında şikayet dilekçesini ve reddi hakim dilekçesini sunduk. Ayrıca dosyaya daha önce açılıp karar bağlanmış olan Ankara 3 AHM'nin dosyadaki davanın reddi kararını sunduk. Davanın reddini talep ederiz" dedi. Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. Ayrıca mahkemenin 2 Eylül tarihli ara kararı hakkında istinaf sürecinin beklenmesine karar verilerek duruşma 21 Kasım Cuma gününe erteledi. Hukukçular bu karar sonra Gürsel Tekin'in geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı görevinin devam edeceği yönünde demeç verdi.