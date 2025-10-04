DEM Parti heyeti İmralı’da elebaşı Öcalan ile görüştü

DEM Parti heyeti, dün İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası'na hareket etti. 3,5 saat süren görüşmenin ardından partiden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak İmralı Adasından dönmüştür. 3,5 saat süren görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yarın (bugün) yapılacaktır" denildi.