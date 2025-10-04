Sumud Filosu’nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye döndü: 36’sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a indi!

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda alıkonulan aktivistler, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK6920 sefer sayılı uçağı ile Türkiye'ye geldi. 36'sı Türk 101'i üçüncü ülke uyruklu toplam 137 aktivist, Türkiye'nin girişimlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.

Gazze'deki ablukayını 18 yıl sonra delerek tarihe geçen aktivistler, İsrail'in giydirdiği tek tip kıyafetlerini uçağın içerisinde değiştirdikten sonra "Özgür Filistin" sloganı atarak uçaktan ayrıldı.

İSTANBUL'A İNDİLER

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının yanı sıra 12 ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağı, 15.40'ta İstanbul'a indi.

Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.

Türk aktivist, "Öncelikle Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Elçiliklerimiz bizi bu süreçte yalnız bırakmadılar. Elçiliklerimizin geri getireceğini söylediği orada kalan vatandaşlarımızın isimlerini söylemek istiyorum. Mecid Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Arslan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener, Hakan Şimşek. Orada kaldılar ancak elçiliklerimiz bizlere ulaştırılacaklarını söyledi" dedi.

AKTİVİSTLERİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

İstanbul Havalimanı'na ulaşan uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

"İSRAİL ÖMRÜNÜ KORKARAK GEÇİRECEK"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu:

Öyle büyük bir zulüm ki insanlar bunu kabul etmiyor alışmıyor. Hiçbir zaman alışmamalıyız, unutmamalıyız. İsrail korkuyor ve ömürlerini de korkarak geçirecek. Filistinliler ömrünü cesaretle yaşayacak. İnşallah daha güzel bir dünya göreceğiz