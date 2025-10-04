Kocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 kişi öldü

Son dakika: Edinilen bilgi ve iddialara göre, Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nda, sabah saatlerinde palama meydana geldi.İddialara göre fabrika sahasında bulunan bir silonun üzerinde çalışma yapan işçiler, kaynak yaptıkları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından bölgeye GEBKİM OSB'nin kendi itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu.Yapılan incelemelerde, işçiler Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.