Sumud Filosu aktivistleri yaşadıklarını anlattı! Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı

İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sı THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a geldi. Yakınları ve sevdiklerine kavuşmak için İstanbul Havalimanı'na iniş yapan aktivistler, kendilerini bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

"İSRAİL, İSRAİLLİLİĞİNİ YAPTI"

İsrail'in alıkoyduğu isimler arasında yer alan aktivist Ayçin Kantoğlu İsrail'in çıplak arama yaptığını ifade etti. Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcuları, haydut İsrail'in zulmünü anlatarak, "İsrail, İsrailliğini yaptı. Başörtülerimizi aldı, tişörtlerle başlarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık." dedi.

Kantoğlu şunları kaydetti:

"Defalarca arandık, ağzımızın içinde dişlerimizin arasına baktılar. Bir terörist muamelesi yaptılar ama biz suçlu olmadığımızı yüzlerine haykırdık. Arzu ettikleri bizi sindermekse onu başaramadılar. Bizi attıkları cezaevi yüksek korunaklı bir cezaeviydi orayı da sloganlarla inlettik."

"3 GÜN BİZE TERÖRİST MUAMELESİ YAPTILAR"

Aktivistlerden Prof. Dr. Haşmet Yazıcı da duygularını, "Gazze'ye gitmek nasip olmadı. İsrail bizi uluslararası sularda alıkoydu ve 3 gün kadar bize terörist muamelesi yapıp, hapishanede kalmak mecburiyetinde bırakarak fiziksel ve psikolojik mobinge maruz bıraktı. Allah razı olsun devletimiz bizi oralardan aldı." diyerek ifade etti.

Yazıcı, her gemide aktivistlere farklı muameleler yapıldığını bazı arkadaşlarının 16 saat boyunca plastik kelepçelerle yolculuk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

AKTİVİSTLERİN İFADELERİNE BAŞVURULACAK

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.

Uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.