  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye dönüyor!

Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye dönüyor!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Öncü Keçeli, "Vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. " dedi. Gelen son dakika haberine göre; 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak 15.40'ta İstanbul'da olacak.

SABAH

Giriş Tarihi:

Sumud Filosu’nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye dönüyor!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir." açıklamasında bulundu.

'ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ DA YER ALMASI PLANLANIYOR'

Öncü Keçeli, "Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir." dedi. Keçeli, "Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu’nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye dönüyor!

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN HAVALANDI

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının yanı sıra 12 ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağının, TSİ 15.40 civarında Türkiye'ye ulaşması öngörülüyor.

Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA