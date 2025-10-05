Başkan Erdoğan İzbeton skandalı üzerinden CHP’ye yüklendi: İzmirlinin parasını alıp dolandırdılar

İstanbul'da düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye destek mesajı verirken, CHP'yi ise topa tuttu. Konuşmasına, vatandaşların her birine sevdaları ve coşkuları için teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içinde olduklarını dile getirdi.

"TRUMP İLE GAZZE'Yİ KONUŞTUK"

İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletler'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik" dedi.

"HAMAS BARIŞ MASASINA HAZIR"

Erdoğan, ardından MİT Başkanı'nı Katar'a, Dışişleri Bakanı'nı da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiğini dile getirerek, "Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, tüm tarafların sorumluluk duygusuyla hareket etmesi halinde akan kanı dindirmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olduğunu vurguladı.

"DEPREM SONRASI KAYBOLDULAR"

Erdoğan, CHP'ye yüklenerek, "Yıllarca bizim projelerimize 'rantsal dönüşüm' diyerek çamur attılar. İşin bir yanından tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar. Peki sonra ne oldu? Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. 'Rantsal dönüşüm' iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar ama biz 3 bin 481 şantiyemizle oradayız. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırana kadar da inşallah oralardan ayrılmayacağız. İzmir'de, 'TOKİ'den bile iyi olacak' iddiasıyla başlattıkları projede de sonuç büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar, insanımızı boş yere umutlandırdılar, sonra da milleti dolandırıp yüz üstü bıraktılar" dedi.

"SOYGUNCULARA SAHİP ÇIKIYOR"

İZBETON skandalına imza atan CHP'li yöneticilerinin şimdi mahkemede hesap verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Kötüledikleri TOKİ'miz ise vatandaşa güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor. Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bu skandalları ihbar eden CHP'li değil mi? Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız. Malum bunlar metro için açılan çukurları kapattılar. Biz onu kayda aldık, inşallah ilk kabine toplantında bunu masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.