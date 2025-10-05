Son dakika: 11. Yargı Paketi'nde suç işleyen çocuklara verilecek cezalar ağırlaşıyor

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.



İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.



Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.