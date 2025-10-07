Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Tarih duyuruldu

Papa 14'üncü Leo'nun yurt dışı ziyaret programı açıklandı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa 14'üncü Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı bildirildi. Açıklamada, Papa'nın Türkiye ziyaretinin ardından Lübnan'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, Papa'nın hem Türkiye'de hem de Lübnan'da "Cumhurbaşkanları ve Kilise Yetkililerinin davetini kabul ettiğini" söyledi. Bruni, Türkiye'ye yapılacak seyahatin, "İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek bir hac ziyaretini" içereceğini belirtti. Lübnan'a yapılacak seyahatin güzergahının ise "ilerleyen zamanda duyurulacağını" aktardı.