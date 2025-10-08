Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Uzlaşılırsa bugün duyurulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Suriye'de en önemli sorun İsrail. İsrail'in Suriye'ye saldırılarına karşı çıkılmalı. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Suriye'ye desteğimiz devam edecek. Suriye halkının uluslararası toplumdan beklentisi var. Terörle mücadelede Suriye'nin yanındayız. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Coğrafyamızda artık barış ve istikrarın egemen olmasını istiyoruz. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı. SDG denklem dışına çıkmalı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya geçildi. Bugün anlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek.