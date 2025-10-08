Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Uzlaşılırsa bugün duyurulacak

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan ortak basın toplatısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki en büyük sorunun İsrail olduğunu belirten Bakan Fidan, "10 Mart mutabakatı uygulanmalı. SDG denklem dışına çıkmalı." ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkes sürecine de vurgu yapan Fidan, Mısır'daki görüşmelerden uzlaşı çıkması halinde ateşkesin duyurulacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Suriye'de en önemli sorun İsrail. İsrail'in Suriye'ye saldırılarına karşı çıkılmalı. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Suriye'ye desteğimiz devam edecek. Suriye halkının uluslararası toplumdan beklentisi var. Terörle mücadelede Suriye'nin yanındayız. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Coğrafyamızda artık barış ve istikrarın egemen olmasını istiyoruz. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı. SDG denklem dışına çıkmalı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya geçildi. Bugün anlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek.

