Son dakika: Gazze ateşkesi yürürlüğe girdi: Katil İsrail ordusu askerlerini çekmeye hazırlanıyor

İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

İSRAİL ANLAŞMAYI GÜVENLİK KABİNESİ'NDE ONAYLAYACAK

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

ATEŞKES HAKKINDA YENİ AYRINTILAR

Uluslararası haber ajansı Reuters ateşkesin bazı detaylarına ulaşarak, "Esirlerin en az cumartesi, en geç pazartesi gününe kadar serbest bırakılacağını ve İsrail askerlerinin ilk 24 saat içerisinde kısmi çekilişin ilk aşamasını tamamlayacağını bildirdi.