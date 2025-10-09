  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA