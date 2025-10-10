Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU



Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.



Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

DALTONLAR VE GÜNDOĞMUŞLAR TARAFINDAN YAPILDI

Sevk yazısında, Serdar Öktem'in, 2014 yılından buyana Şirinler Suç Örgütü Lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in ve 2018 yılından günümüze Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamus lakaplı İsmail Atız'ın vekaletli avukatı olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit Suç Örgütünü hukuki, finansal anlamda zedelemek, bilgi akışını kesmek, intikam ve suç örgütünü zayıflatmak amacıyla Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz tarafından finanse edildiği, eylemin Gündoğmuşlar ve Daltonlar Suç Örgütü tarafından yapıldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA DENEMİŞLER

Sevk yazısında, Serdar Öktem'in Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütlerine bilgi aktarımı ve paralarının aklanma ve aktarımını sağladığı bu nedenle Daltonlar ve Gündoğmuş Suç Örgütü mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Sevk yazısında, şüphelilerin alınan ifadelerinde Serdar Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok kez silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ancak Serdar Öktem'in ikamet ve iş yeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylemlerini gerçekleştiremediklerini söyledikleri anlatıldı.