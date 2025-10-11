Emine Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarımızın 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum. Onların eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür.

Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla, onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Zira inanıyoruz ki kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum" dedi.