AFAD’dan Gazze açıklaması! 'Ateşkes sonrası 100 tır malzeme Gazze’ye ulaştı'

AFAD koordinasyonunda, başta Kızılay ve İHH olmak üzere çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu (STK), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için seferber oldu.

"ATEŞKES SONRASI İNSANİ YARDIMLAR HIZ KAZANDI"

AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan Ülkemiz Türkiye, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye; 16 gemi ve 14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır.

"ATEŞKESLE BİRLİKTE 100 TIR MALZEME GAZZE'YE ULAŞTI"

Bu çerçevede; 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.

13 Ekim 2025 tarihinde ise ülkemize ait 17 tır gıda ve 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK'lar ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÇAĞRI YAPTI

Sosyal medya kullanıcıları, sağlanan ateşkes sonrası bölgeye yönelik insani yardımların artması yönünde çağrılar yapıyor. Kullanıcılar; AFAD, Kızılay ve İHH gibi kurumlara artık daha fazla bağış yapılması gerektiğini belirtiyor.