Gazze’de tarihi anlar yaşanıyor. Mısır’daki müzakerelerin ardından varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim ederken, Filistinli mahkumlar da Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştı. Öte yandan, Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze zirvesinin de yakında başlaması beklenirken, Şarm el-Şeyh'e ulaşan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda önemli mesajlar verdi. Trump, 'Bana göre Gazze müzakerelerinde ikinci aşama başladı. Uzun bir yolumuz var.' dedi.

Esir takası sonrası gözler Mısır’da! Trump’tan flaş Gazze ateşkesi açıklaması: Bana göre ikinci aşama başladı

Tüm dünya bugün Gazze'ye kilitlenmiş durumda. Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze zirvesine 20'den fazla ülkenin katılımı beklenirken, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası da sabahın erken saatlerinde başladı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında İsrailli esirlerin tamamını Kızılhaç heyetine teslim etti. İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumların da Gazze ve Batı Şeria'ya ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Gazze zirvesine katılmak için Mısır'a gittiği belirtildi. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Trump, Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

