İsrail Meclisi'nde Trump'a büyük şok: 'Filistin'i tanıyın'





Avde, "Beni, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talepte bulunduğum için salondan çıkardılar. Bu talep, Filistin devletinin tanınmasıydı. Bu basit gerçek kabul edilmeli; burada iki halk var ve ikisi de hiçbir yere gitmiyor." ifadesini kullandı.

DİĞER