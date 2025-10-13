İstanbul’da dolandırıcılara dev operasyon: ‘İcra yoluyla’ vurgun oyununda mağdur sayısı 22 Bin!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandıran şebekenin varlığını tespit etti. Bankaların kredi vermediği vatandaşlara sosyal medyada yaptıkları reklamlarla ulaşan şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilere kurdukları şirketler aracılığıyla senet ya da sahte ürün satışı için yaptıkları fatura karşılığında para verdikleri tespit edildi.

İŞLEM HACMİ YAKLAŞIK 10 MİLYAR LİRA!

Şüphelilerin daha sonra bu senetleri icraya vererek, mağdurlara verdikleri parayı çok yüksek faiz ve icra yoluyla tahsil ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şebeke üyelerinin bu amaçla 16 şirket kurduğu ve bu şirketlerin son 3 yıldaki toplam işlem hacminin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tespit edildi.

16 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7'si kadın toplam 33 çete üyesi yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, 400 milyon liralık mal varlığı ve 16 şirkete el konulurken, çok sayıda sahte fatura ve mağdurlara ait kişisel bilgilerin bulunduğu defterler ele geçirildi. Defterlerde bulunan kişisel bilgilerin mağdurlar tarafından şebeke üyelerine verildiği tespit edildi. Ele geçirilen 400 milyon lira nakit para ve şüphelilere ait 16 şirkete el konulduğu öğrenildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 kişi daha önce adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7'si kadın 29 kişi ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

369 MAĞDURA ULAŞILDI

Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri şebekenin 369 mağduruna ulaştı buradan elde edilen bilgilerle şebekenin tüm sistemi de deşifre edildi. İddiaya göre şebeke bankaların kara listesinde olan kredi çekemeyen kişileri hedef alıp para vereceğini söylüyordu.

41 BİN LİRALIK BORCU 486 BİN LİRA OLARAK ALMIŞLAR

Kefilsiz işlemsiz diye bahsettikleri kredi miktarı için elden ürün satışı yapmış gibi fatura imzalatıp vatandaşları yasal olarak borçlandırıyor. Ardından o borcu süresini 1 hafta gibi kısa süreye çekip zamanı geldi diye icraya veriyorlardı. Bir kişinin 41 bin lirasını 486 bin lira olarak geri aldıkları belirlendi. Ayrıca mağdur sayısının tam 22 bin kişiye kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.