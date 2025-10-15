Ekrem İmamoglu dijitalde de sınıfta kaldı

CHP'NİN, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açtığı 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabı, büyük hayal kırıklığına dönüştü. Büyük propagandalar eşliğinde yaklaşık 5 ay önce açılan ve kısa süre içerisinde on milyonlara ulaşması öngörülen hesap, 300 bin takipçi seviyesine ancak erişebildi. Sosyal medyadaki bu ilgisizliğin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ankara şubesinin temmuz ayındaki açılışına da 'düşük katılım' damga vurmuştu. İlginin düşük olması sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ı sorumlu tuttuğu ve görevden alınmasını sağladığı öne sürülmüştü.