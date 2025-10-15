Ömer Çelik: Türkiye’nin iradesi Mısır’da galip geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Katil Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılma çabasını değerlendiren Çelik, "Netanyahu'nun en başta bu zirveye katılması söz konusu değildir. Ancak biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için, böyle bir durum gerçekleştiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Cumhurbaşkanımız net iradesi son derece kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmazdı. Aynı zirvede bulunmasını veya aynı masada oturmasını da kabul etmezdi" diye konuştu.