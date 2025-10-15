TBMM’den Filistin ve Gazze için hayati adım

GAZZE'DE soykırımın durdurulması için önemli adımlar atılırken TBMM'den de anlamlı bir mesaj geldi. TBMM, Türkiye'yi Filistinli mültecilere yardım üssü haline getirecek anlaşmayı gündemine aldı. Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek anlaşma, İsrail'in yasakladığı UNRWA'nın Türkiye'de ofis kurmasına olanak tanıyor. Anlaşma ile Türkiye, Filistinli mültecilere yardımların tedarik merkezi olacak ve Kafkasya, Ortadoğu ve bölge ülkeleriyle de eşgüdüm yapılmasını sağlayacak. İsrail, "UNRWA çalışanlarının Hamas üyesi oldukları ve 7 Ekim 2023'teki baskında aktif rol aldıkları" iddiasıyla Gazze ve Filistin'e yardım gitmesini önlemek için kuruluşun faaliyetlerini yasaklamıştı.