Vatandaşın fahiş kira derdini devlet çözecek!

Başkan Erdoğan, dün AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Programı'nın kapanışında konuştu. 24 yıldır milletle inatlaşmadıklarını belirten Erdoğan, "Milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukardan inen hareketlerle değil, her adımda istişare ederek siyaset yaptık" dedi. 2023 seçimleri sonrasında uygulanan ekonomi programının etkilerinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Enflasyon başta olmak üzere pek çok alanda gözle görülür etkileri gördük. Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don gibi kontrol dışı etkenlere rağmen hedeflerimiz için çalışıyoruz" diye konuştu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Konut kiraları ile ilgili hayata geçirilecek projeden bahseden Erdoğan, "Bundan sonra kira planlamasını devlet yapacak. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün... Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kiraya verip samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu. Yüz yılın konut projesi ile 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Ekim ayının sonuna doğru projemizin detaylarını açıklayacağız" bilgisini verdi. 2025'in ilk yarısında yıllık büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Millî gelirimiz, yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı. Nereden nereye. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GAZZE'DE BÜYÜK GÖREV DÜSÜYOR"

BAŞKAN Erdoğan, Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor. Gazze'de yapılması gereken çok kritik işler var. Gerek inşa gerek ihya konuları önemli. Türkiye'nin üzerine burada önemli görev düşüyor Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın başta olmak üzere arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşecek. Ben de liderlerle temas halinde olacağım. Türkiye, barışın yanında ve bu süreci de öyle işletecek. Gazze'de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız. Bunu da inşallah süratle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİ Mİ MAFYA MI!"

Erdoğan, "Ekonomiye çelme takmaya adeta ahdetmiş bir ana muhalefet partisi de var. Ana muhalefet, kendilerine destek vermeyen kim varsa boykot torbasının içine koydular. Milli markaları tehdit edip onları haraca bağlamakmış. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi mafya mı olduğunu karıştırmaya başladı" dedi.