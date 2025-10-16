Bakan Güler: TSK, Gazze’de görev için hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de göreve hazır olduğunu söyledi.

Bakan Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de sağlanan ateşkesten memnun olduklarını anlatan Bakan Güler, bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını dilediğini söyledi.

TSK, GAZZE'DE GÖREVE HAZIR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de oluşturulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Güler, "70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda hem ittifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konulardan Avrupa Güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER

Toplantı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelere değinen Güler, "Toplantılar vesilesiyle NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık." dedi.

Müttefik ülke bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzaladıklarını anlatan Bakan Güler, "NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı da ziyaret ettik." açıklamasında bulundu.