Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi öncesi parti tabanını yok saydı! Tek aday dayatması İzmir’de ortalığı karıştırdı

Meydanlarda parti içi demokrasiden bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel deyim yerindeyse yine bildiğini okudu. Yaklaşmakta olan CHP İzmir İl kongresi öncesi geçtiğimiz hafta kooperatif usulsüzlüğü davasından yargılanmakta olan mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nu yeniden il başkanlığına aday göstereceklerini açıklayan Özel her ne hikmetse Aslanoğlu önceki gün tutuklu yargılandığı davada tahliye olunca karar değiştirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Özel'in il kongresinde genel merkezin adayı olarak İZBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç'ü açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Kongrede aday olması beklenen Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CHP'Lİ KILIÇ KONGREYE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kongreye saatler kala CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaşanan son gelişmeleri "anti-demokratik" olarak yorumlayan CHP'li Kılıç kongreye katılmayacağını duyurdu.

'BU SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM'

CHP'li Kılıç yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "1999 yılından bu yana her il kongresine katılan biri olarak, bugün gerçekleşecek il kongremize katılmayacağımı belirtmek isterim. Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olan İzmir'de emeğin, alın terinin, inancın ve yılların mücadelesinin karşılık bulamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak bugün ne yazık ki emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor. Bugün kongreye katılmıyor olmam, partime olan bağlılığımın ölçüsü değil; anti-demokratik uygulamalara sessiz kalamayan vicdanımın bir gereğidir. Yıllardır omuz omuza yürüdüğümüz, partimizin gücünü var eden emekçilere ve bu kente gönülden bağlı yurttaşlara içtenlikle sesleniyorum: Affedin! Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim."