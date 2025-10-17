Türkiye, Gazze görev gücünde yer almaya hazır

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın Brüksel şehrindeki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Güler, toplantı marjında önemli oturumlara katıldıklarını belirterek, "NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer alan bir ülkeyiz. Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını belirttik. Ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu da muhataplarımıza ilettik" açıklamasını yaptı.