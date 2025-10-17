Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi: O isimlere inanamayacaksınız!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturma kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonucu çıktı.

SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.

UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILDI

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı. SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarında; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edildi.

Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıktı.

TEST SONUCU TEMİZ ÇIKAN ÜNLÜLER

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar tespit edildi. Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu'nun test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmediği dikkat çekti.