AB’den olası Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Rusya'nın "anlamsız ve yasa dışı savaşına" son vermesi gerektiğinin altını çizdi. Gill, "Eğer toplantı (Trump-Putin) gerçekleşirse ve Ukrayna'da kalıcı barışa katkı sağlarsa, memnuniyetle karşılarız" diye konuştu. Bazen "gerçek dünyada" gelişmelerin tam istenilen gibi gitmediğini ya da toplantıların istenilen formatlarda gerçekleşemeyebileceğini ifade eden Gill, "Ancak bunlar Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa yol açarsa o zaman yine de onları memnuniyetle karşılamalıyız" dedi. AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper ise Birliğin barışı ve bu çerçevede ABD Başkanı Trump'ın çabalarını desteklediklerini anımsattı.