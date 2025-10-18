Büyükelçi tarih vererek duyurdu: Refah Sınır Kapısı pazartesi açılıyor

Filistin'in Mısır Büyükelçisi: Refah Sınır Kapısı Pazartesi günü açılacak. Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.