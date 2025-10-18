  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Büyükelçi tarih vererek duyurdu: Refah Sınır Kapısı pazartesi açılıyor

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağı bildirildi. Filistin'in Mısır Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, 'Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek' ifadeleri kullanıldı.

Filistin'in Mısır Büyükelçisi: Refah Sınır Kapısı Pazartesi günü açılacak. Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

