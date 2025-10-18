Çin ordusunun iki numaralı ismi partisinden ihraç edildi

ÇİN ordusunun en kıdemli ikinci generali, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong'un, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç edildiği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hı ve 8 üst düzey subayın, "disiplini ihlal" ve "görev bağlantılı suçlar" nedeniyle parti üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi. İhraç edilenlerin, parti disiplinini ciddi şekilde ihlal ettiği, büyük miktarda paranın işin içine karıştığı, doğası itibarıyla çok ciddi ve sonuçları itibarıyla büyük zarara yol açan görev-bağlantılı suçlar işledikleri ileri sürülürken bunlarla ilgili yargıya sevk edilecekleri kaydedildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) en üst yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun 2 başkan yardımcısından biri olan Hı'dan nisandan bu yana haber alınamıyordu.