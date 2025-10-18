Gazze’de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu aç yatıyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin ise acil beslenme desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Calltorp, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de son 2 yılda saatte yaklaşık iki kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü hatırlatan Calltorp, bu sayının, saldırıların boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Calltorp, "Bu ateşkes, güvenli bir yer bulmak ve yeniden inşa etmek için kaçmayı bırakmaları için ilk fırsat. Bildiğimiz gibi kış geliyor ve bugün Gazze'de hala çok sayıda kadının barınağı yok. Kadınların, çocuklarını besleyebilmek, sağlık hizmetlerine erişebilmek, geçim kaynaklarını yeniden inşa edebilmek ve her şeylerini kaybettikten sonra biraz istikrar sağlayabilmek için kendilerine doğrudan ulaşan yardıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.