Kurtulmuş Diyarbakır’dan seslendi: Barış hakim olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılış programına katıldı. Özgür ve adaletli bir Türkiye'yi inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, "İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınadığımızı ve artık İsrail'in bu saldırgan yönetiminin Orta Doğu halkları için bir sorun haline geldiğinin de görülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

"UMUT KAPISI AÇILDI"

Terörün Türkiye'ye en az 2 trilyon dolara mal olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sivil toplumun sorumluluklarından birisi budur. Hep beraber hem içeride kendi birliğimizi, dirliğimizi tahkim edecek ve böylece küresel ölçekte de adil bir küresel sistemin kurulması için mücadele edeceğiz. Bu çerçevede son zamanlardaki gelişmeler bize önemli bir umut kapısını açmış, önemli bir fırsatı karşımıza çıkarmıştır. Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak. Artık biz bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de sonuç alacağız" dedi.