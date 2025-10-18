Yıldırımkaya’dan Bülbül’e: Mal varlığımızı açıklayalım

AYDIN Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, hakkında ortaya atılan 'imar rantı' iddialarına "Alnım ak, defterim tertemiz" diyerek yanıt verdi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e mal varlığını açıklaması çağrısında bulunan Yıldırımkaya, "Hodri meydan" dedi.

"HALKI YANILTIYORLAR"

Hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Süleyman Bülbül'ü hedef alan Yıldırımkaya, iddiaları yalanladı ve kamuoyu önünde mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu belirtti. Yıldırımkaya, "Ben bir ilçe belediye başkanıyım. Eşim yılların hekimi. Gelirimiz, maaşımız, mal varlığımız; hepsi ortada. Ayağımdaki ayakkabıdan sırtımdaki cekete kadar, delikli kuruşuna kadar hesabını verecek bir hayatım var. Çünkü bu makam emanettir" diye konuştu. CHP'li Bülbül'e de açık bir davette bulunan Yıldırımkaya, "Günlerdir ilçemizde 'rant' iddiasıyla halkın kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ben de buradan sesleniyorum: Hodri meydan! Aydın Kent Meydanı'nda basının önünde, halkın gözü önünde herkes mal varlığını açıklasın. Kimin villaları varmış, kimin yatları, katları varmış, millet görsün. Hadi bakalım Bülbül, cesaretin varsa birlikte açıklayalım" diyerek meydan okudu.