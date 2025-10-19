Barış Ödüllü Machado Netanyahu’yu aradı

NOBEL Barış Ödülü'nü kazanması tartışmalara neden olan Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado, yine büyük bir skandala imza attı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı ve İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiğini söyledi. Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Machado, İsrail'in "İran eksenine" yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.